Зеленский объяснил, почему не эвакуировал Киев после первых ударов по энергосистеме

Президент Владимир Зеленский рассказал, что была идея эвакуировать Киев, но это угрожало бы столице повторной попыткой оккупации со стороны России.

Источник: Владимир Зеленский во время общения с группой журналистов 16 ноября

Обновлено: Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что именно это имел в виду Зеленский, отвечая на такой вопрос: "Мы знаем Вашу аргументацию относительно непредупреждения о вторжении: о панике, оттоке капиталов и так далее. Удивили ли мы как народ и Вы себя чем-то за эти 10 месяцев? И относились бы ли Вы иначе за эти 10 месяцев к решению о непредупреждении об этом?".

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Зеленский ответил, что "на все надо смотреть по факту", потому что "кто мы есть, понятно, когда мы что-то делаем, а не говорим, когда мы действуем, а не предупреждаем, или когда мы предупреждаем – мы должны нести ответственность".

Прямая речь Зеленского: "Когда был первый ракетный удар по Киеву (здесь речь шла об ударах по энергетике 10 октября, уточнил Никифоров – ред.), было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Такое было предложение согласно тому, что может случиться так, что не будет света, не будут работать очистные сооружения, поэтому не будет питьевой воды и не будет много чего.

Это было в первый день мощных ракетных ударов. Мой вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу, Словакию, Румынию? Скажите, после обширной глобальной эвакуации – хоть один дайте мне процент гарантирования, что Россия не вернется, не зайдет и не займет полностью нашу территорию?

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Если нет людей в городе, тогда ракеты будут везде, Мариуполь будет в каждом городе, будет повсюду смерть. И это ваш выбор".

Больше деталей: Зеленский сказал, что не знает, что будет завтра, но если всех вывезти, то возникает вопрос, кто будет защищать государство.

"Кто должен защищать? Вы думаете, что должны защищать только люди с автоматами? Вы считаете, что у них нет жен и детей? У них есть родители и близкие, они такие же люди. А чем они мотивированы – заработной платой? Нет, может, кто-то (мотивирован этим), в большинстве своем – Украина (мотивирует). А что такое Украина? Земля и семья. А если все их семьи уехали? Что они защищают?..", – сказал президент.

Он вспомнил о полностью уничтоженных городах на востоке государства.

Прямая речь: "Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение… Я не знаю, прав ли я. Я остался и люди остались… Если бы я точно знал, что они (россияне) собираются делать, я бы все это сказал. Но я не знаю, что было бы после того, как президент государства сказал бы: "Бегите, бегите и я с вами побежал".