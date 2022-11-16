Падіння ракети в Польщі підкреслює необхідність перемир'я в Україні – уряд Угорщини

Глава адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш вважає, що падіння ракети на території Польщі підкреслює необхідність досягнення якнайшвидшого перемир’я між Україною та Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Гуйяш наголосив, що Угорщина не квапитиметься з висновками щодо того, чия саме ракета впала в Польщі, а буде чекати завершення розслідування. Водночас він розкритикував президента України Володимира Зеленського, який одразу заявив про те, що ракета є російською.

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"Ракетний удар по Польщі також дає зрозуміти, наскільки важливо якнайшвидше припинити вогонь і розпочати мирні переговори", – заявив представник уряду Орбана.

Він водночас наголосив, що "відповідальність за війну несе лише Росія", а Угорщина висловлює солідарність із Україною.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку Польщі після падіння ракети і загибелі двох польських громадян.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що одним із головних пріоритетів НАТО на цей момент є надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

"ЄвроПравда" зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.