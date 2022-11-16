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Падіння ракети в Польщі підкреслює необхідність перемир'я в Україні – уряд Угорщини

Середа, 16 листопада 2022, 20:01

Глава адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш вважає, що падіння ракети на території Польщі підкреслює необхідність досягнення якнайшвидшого перемир’я між Україною та Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Гуйяш наголосив, що Угорщина не квапитиметься з висновками щодо того, чия саме ракета впала в Польщі, а буде чекати завершення розслідування. Водночас він розкритикував президента України Володимира Зеленського, який одразу заявив про те, що ракета є російською.

"Ракетний удар по Польщі також дає зрозуміти, наскільки важливо якнайшвидше припинити вогонь і розпочати мирні переговори", – заявив представник уряду Орбана.

Він водночас наголосив, що "відповідальність за війну несе лише Росія", а Угорщина висловлює солідарність із Україною.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку Польщі після падіння ракети і загибелі двох польських громадян.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що одним із головних пріоритетів НАТО на цей момент є надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

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Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

"ЄвроПравда" зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: УгорщинаПольщавійнапереговори
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