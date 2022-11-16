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Падение ракеты в Польше подчеркивает необходимость перемирия в Украине - правительство Венгрии

Среда, 16 ноября 2022, 19:01

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает, что падение ракеты на территории Польши подчеркивает необходимость достижения скорейшего перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Гуйяш отметил, что Венгрия не будет торопиться с выводами относительно того, чья именно ракета упала в Польше, а будет ждать завершения расследования. В то же время он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который сразу заявил о том, что ракета является российской.

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"Ракетный удар по Польше также дает понять, насколько важно как можно быстрее прекратить огонь и начать мирные переговоры", - заявил представитель правительства Орбана.

Он одновременно подчеркнул, что "ответственность за войну несет только Россия", а Венгрия выражает солидарность с Украиной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Польше после падения ракеты и гибели двух польских граждан.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

Европравда собрала основные факты по этому поводу в статье: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Темы: ВенгрияПольшавойнапереговоры
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