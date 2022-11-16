Падение ракеты в Польше подчеркивает необходимость перемирия в Украине - правительство Венгрии

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает, что падение ракеты на территории Польши подчеркивает необходимость достижения скорейшего перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Гуйяш отметил, что Венгрия не будет торопиться с выводами относительно того, чья именно ракета упала в Польше, а будет ждать завершения расследования. В то же время он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который сразу заявил о том, что ракета является российской.

"Ракетный удар по Польше также дает понять, насколько важно как можно быстрее прекратить огонь и начать мирные переговоры", - заявил представитель правительства Орбана.

Он одновременно подчеркнул, что "ответственность за войну несет только Россия", а Венгрия выражает солидарность с Украиной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Польше после падения ракеты и гибели двух польских граждан.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну.

Европравда собрала основные факты по этому поводу в статье: Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.