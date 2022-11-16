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Артилерія ЗСУ вразила 2 пункти управління росіян, 2 позиції ЗРК та 2 склади ворога - Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 20:05
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом доби артилерія ЗСУ вразила 2 пункти управління ворога та 2 склади з боєприпасами окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 16 листопада

Деталі: Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

При цьому російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

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Теми: Генштабвійна
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