Артилерія ЗСУ вразила 2 пункти управління росіян, 2 позиції ЗРК та 2 склади ворога - Генштаб

Протягом доби артилерія ЗСУ вразила 2 пункти управління ворога та 2 склади з боєприпасами окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 16 листопада

Деталі: Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

При цьому російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

ВІДЕО ДНЯ

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.