Артиллерия ВСУ поразила 2 пункта управления россиян, 2 позиции ЗРК и 2 склада врага - Генштаб

В течение суток артиллерия ВСУ поразила 2 пункта управления врага и 2 склада с боеприпасами оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 16 ноября

Детали: Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией соприкосновения. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

При этом российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.