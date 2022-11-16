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Зеленський: Не можу кликати людей з-за кордону, бо Повітряні сили не захищають хоча б на 90%

Катерина ТищенкоСереда, 16 листопада 2022, 20:13
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський констатує, що не може закликати українців повертатися зараз з-за кордону, оскільки Повітряні сили не можуть захистити українське небо хоча б на 90%.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у середу

Пряма мова: "Я не можу так сказати – "повертайтесь". Якби сьогодні наші Збройні сили захищали небо повністю, хоча б на 90%... Зараз у нас є статистика – 70% збиваємо. Якби збивали 90-95%, ми б сказали людям: "Це ризик, але ми вам говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна і помре". Так і є, її немає без людей, які працюють.

Але я не можу це сказати, тому що я не можу на сьогодні надати гарантії, що наші Повітряні сили захистять наше небо на 90-95%, бажано на 100%".

Деталі: За словами президента, в нинішніх умовах, коли повернення з-за кордону пов’язано з ризиком, це є особистою відповідальністю людей, залежно від їхньої сімейної ситуації та інших факторів.

Однак він висловив упевненість у тому, що після завершення війни українці повернуться, і їх не потрібно буде до цього стимулювати.

"А вони всі повернуться дуже швидко (після перемоги – ред.). Повірте мені. Нічого не потрібно робити. Ще будете казати: "Почекайте, ви ж не українці, не те громадянство, куди ви їдете?" Всі будуть їхати. У нас буде бум", - вважає Зеленський.

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Він зазначив, що у середу зустрічався з віце-президенткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

"Вона зі знаком оклику знає, що буде бум як людського капіталу, будуть повертатись, так і буде економічний бум реально в Україні. Вони дивляться на свою аналітику і бачать, скільки капіталу може сюди зайти", - запевнив президент.

Теми: Зеленськийбіженцівійна
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