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Зеленский: Не могу звать людей из-за границы, Воздушные силы не защищают хотя бы на 90%

Катерина ТищенкоСреда, 16 ноября 2022, 20:13
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский констатирует, что не может призывать украинцев возвращаться сейчас из-за границы, поскольку Воздушные силы не могут защитить украинское небо хотя бы на 90%.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду

Прямая речь: "Я не могу так сказать - "возвращайтесь". Если бы сегодня наши Вооруженные силы защищали небо полностью, хотя бы на 90%... Сейчас у нас есть статистика - 70% сбиваем. Если бы сбивали 90-95%, мы бы сказали людям: "Это риск, но мы вам говорим откровенно: экономика государства без вас не может и умрет". Так и есть, ее нет без людей, которые работают.

Но я не могу это сказать, потому что я не могу сегодня предоставить гарантии, что наши Воздушные силы защитят наше небо на 90-95%, желательно на 100%".

Детали: По словам президента, в нынешних условиях, когда возвращение из-за границы связано с риском, это является личной ответственностью людей, в зависимости от их семейной ситуации и других факторов.

Однако он выразил уверенность в том, что после завершения войны украинцы вернутся, и их не нужно будет к этому стимулировать.

"А они все вернутся очень быстро (после победы - ред.). Поверьте мне. Ничего не нужно делать. Еще будете говорить: "Подождите, вы же не украинцы, не то гражданство, куда вы едете?" Все будут ехать. У нас будет бум", - считает Зеленский.

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Он отметил, что в среду встречался с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Она с восклицательным знаком знает, что будет бум как человеческого капитала, будут возвращаться, так и будет экономический бум реально в Украине. Они смотрят на свою аналитику и видят, сколько капитала может сюда зайти", - заверил президент.

Темы: Зеленскийбеженцывойна
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