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Зеленський пропонує гарантам із Будапештського меморандуму підписати нову "серйозну" угоду

Катерина ТищенкоСереда, 16 листопада 2022, 20:54
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 16 листопада, фото ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує підписати з гарантами Будапештського меморандуму, окрім Росії, нову угоду з прописаними наслідками у разі агресії, а також щоб ці країни підписали аналогічну угоду з Росією.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у середу

Пряма мова: "Будапештський меморандум, який підвів усіх нас. Починаючи з тих людей, які це юридично слабко підписували до всього нашого суспільства, бо ми були впевнені, що наша територіальна цілісність і безпека існує і вона захищена. Ось вам приклад Будапештського меморандуму.

Будь ласка, давайте його впровадимо в життя, зробимо формат, щоб він жив. І будемо розуміти, що ніякі ядерні погрози Росії, крім їх риторики, не будуть застосовані. Весь світ думає про це, так давайте це зробимо. Як?

Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, окрім Росії, ми, Україна, підпишемо з ними знов угоду, серйозну угоду з наслідками. І потім зробимо дзеркальний договір тих самих членів меморандуму, гарантерів, і Росії. Хай вони зроблять те саме, з наслідками. І так воно спрацює. І моя логіка була в тому, що є такі кроки і давайте так зробимо. Ви ж кажете, треба швидше, ви ж кажете, Росія хоче мир".

Довідка: Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. 

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Великобританія та США, проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

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Що передувало: Зеленський у своїй дистанційній промові на саміті Групи двадцяти 15 листопада закликав лідерів змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. "Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів", - сказав він.

Теми: Зеленськийядерна зброя
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