Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предлагает гарантам из Будапештского меморандума подписать новое "серьезное" соглашение

Катерина ТищенкоСреда, 16 ноября 2022, 19:54
Зеленский предлагает гарантам из Будапештского меморандума подписать новое серьезное соглашение
Владимир Зеленский во время общения с журналистами 16 ноября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает подписать с гарантами Будапештского меморандума, кроме России, новое соглашение с прописанными последствиями в случае агрессии, а также чтобы эти страны подписали аналогичное соглашение с Россией.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду

Прямая речь: "Будапештский меморандум, который подвел всех нас. Начиная с тех людей, которые это юридически слабо подписывали до всего нашего общества, потому что мы были уверены, что наша территориальная целостность и безопасность существует и она защищена. Вот вам пример Будапештского меморандума.

Реклама:

Пожалуйста, давайте его внедрим в жизнь, сделаем формат, чтобы он жил. И будем понимать, что никакие ядерные угрозы России, кроме их риторики, не будут применены. Весь мир думает об этом, так давайте это сделаем. Как?

Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России, мы, Украина, подпишем с ними вновь соглашение, серьезное соглашение с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех же членов меморандума, гарантов, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. И моя логика была в том, что есть такие шаги и давайте так сделаем. Вы же говорите, надо быстрее, вы же говорите, Россия хочет мира".

Справка: По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года. 

ВИДЕО ДНЯ

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности относительно присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года оказывала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Что предшествовало: Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати 15 ноября призвал лидеров заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием. "Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств-подписантов", - сказал он.

Темы: Зеленскийядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: