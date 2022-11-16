Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает гарантам из Будапештского меморандума подписать новое "серьезное" соглашение

Катерина ТищенкоСреда, 16 ноября 2022, 20:54
Владимир Зеленский во время общения с журналистами 16 ноября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает подписать с гарантами Будапештского меморандума, кроме России, новое соглашение с прописанными последствиями в случае агрессии, а также чтобы эти страны подписали аналогичное соглашение с Россией.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду

Прямая речь: "Будапештский меморандум, который подвел всех нас. Начиная с тех людей, которые это юридически слабо подписывали до всего нашего общества, потому что мы были уверены, что наша территориальная целостность и безопасность существует и она защищена. Вот вам пример Будапештского меморандума.

Пожалуйста, давайте его внедрим в жизнь, сделаем формат, чтобы он жил. И будем понимать, что никакие ядерные угрозы России, кроме их риторики, не будут применены. Весь мир думает об этом, так давайте это сделаем. Как?

Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России, мы, Украина, подпишем с ними вновь соглашение, серьезное соглашение с последствиями. И потом сделаем зеркальный договор тех же членов меморандума, гарантов, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. И моя логика была в том, что есть такие шаги и давайте так сделаем. Вы же говорите, надо быстрее, вы же говорите, Россия хочет мира".

Справка: По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года. 

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности относительно присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года оказывала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Зеленский в своей дистанционной речи на саммите Группы двадцати 15 ноября призвал лидеров заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием. "Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств-подписантов", - сказал он.

Темы: Зеленскийядерное оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

фотоПравоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины

Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17

Все новости...
Зеленский
Зеленский требует привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше
Зеленский объяснил, почему не эвакуировал Киев после первых ударов по энергосистеме
Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"
Последние новости
18:51
В Минэкономики не исключают пересмотра макропрогноза из-за ударов по объектам энергетики
18:43
Данилов посоветовал Пескову и Ко позаботиться о свете в тюрьмах Украины: С нетерпением вас ждем
18:32
Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета
18:19
Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ
18:17
Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн
18:05
В 9 областях все еще трудности со связью – Минцифры
17:55
"Наши здесь, уже не страшно". Как изнутри выглядит освобожденный Херсон - видео
17:53
обновлено, фотоОбстрел Запорожской области: из-под завалов достали 7 тел
17:51
фотоУкраинцы провели учения на случай ядерного удара
17:42
В Минздраве назвали симптомы болезни, которая чаще всего поражает курильщиков
Все новости...