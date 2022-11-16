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Кадиров ще з вересня перебуває в розшуку СБУ

Євген КізіловСереда, 16 листопада 2022, 20:09
Кадиров ще з вересня перебуває в розшуку СБУ
рамзан кадиров, Getty Images

Служба безпеки України ще у вересні оголосила в розшук ватажка окупованої Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: база розшуку МВС

Деталі: Повідомляється, що Кадиров зник 12 вересня.

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Його розшукують в межах статті 110 частина 3 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) і статті 437 частина 2 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.

 

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Теми: КадировСБУвійна
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