Кадиров ще з вересня перебуває в розшуку СБУ
Середа, 16 листопада 2022, 21:09
Служба безпеки України ще у вересні оголосила в розшук ватажка окупованої Чечні Рамзана Кадирова.
Джерело: база розшуку МВС
Деталі: Повідомляється, що Кадиров зник 12 вересня.
Його розшукують в межах статті 110 частина 3 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) і статті 437 частина 2 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.