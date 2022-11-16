Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ

Евгений КизиловСреда, 16 ноября 2022, 21:09
рамзан кадыров, Getty Images

Служба безопасности Украины еще в сентябре объявила в розыск главаря оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: база розыска МВД

Детали: Сообщается, что Кадыров исчез 12 сентября.

Его разыскивают в рамках статьи 110 часть 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и статьи 437 часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этим статьям, Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

 

Темы: КадыровСБУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

фотоПравоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины

Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17

Все новости...
Кадыров
Кадыров привез в Чечню "проблемных подростков" из оккупированной Украины для "перевоспитания"
"Армии" Кадырова и "повара Путина" создавались для подавления восстаний в РФ – ГУР
Кадыровцы заставляют рыть окопы жителей Мелитопольщины – Федоров
Последние новости
18:55
Россияне перед отступлением заминировали СЭС в Херсонской области
18:51
В Минэкономики не исключают пересмотра макропрогноза из-за ударов по объектам энергетики
18:43
Данилов посоветовал Пескову и Ко позаботиться о свете в тюрьмах Украины: С нетерпением вас ждем
18:32
Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета
18:19
Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ
18:17
Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн
18:05
В 9 областях все еще трудности со связью – Минцифры
17:55
"Наши здесь, уже не страшно". Как изнутри выглядит освобожденный Херсон - видео
17:53
обновлено, фотоОбстрел Запорожской области: из-под завалов достали 7 тел
17:51
фотоУкраинцы провели учения на случай ядерного удара
Все новости...