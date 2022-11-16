Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ

Служба безопасности Украины еще в сентябре объявила в розыск главаря оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: база розыска МВД

Детали: Сообщается, что Кадыров исчез 12 сентября.

Его разыскивают в рамках статьи 110 часть 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и статьи 437 часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этим статьям, Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.