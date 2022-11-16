Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ

Евгений КизиловСреда, 16 ноября 2022, 20:09
Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ
рамзан кадыров, Getty Images

Служба безопасности Украины еще в сентябре объявила в розыск главаря оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: база розыска МВД

Детали: Сообщается, что Кадыров исчез 12 сентября.

Реклама:

Его разыскивают в рамках статьи 110 часть 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и статьи 437 часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этим статьям, Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КадыровСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: