Зеленський про Ізраїль і ППО: Нетаньягу обіцяв розібратися з цим питанням

Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив президента України, що "розбереться" та "подумає", як допомогти Україні отримати ізраїльські ППО.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Зеленського запитали, чи є зрушення у відносинах між Україною та Ізраїлем.

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Пряма мова: "Зрушення в тому, що у нас повернувся контакт із Нетаньягу. У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1.

Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, чи подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю".

Деталі: Зеленський зазначив, що ізраїльську сторону поінформували про те, що потрібно Україні і в чому потрібна допомога.

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За словами президента, Україну не цікавлять "особливі відносини" Ізраїлю та РФ, і Україна не просить зброї, якою можна атакувати ворогів: "Нас цікавлять лише системи захисту".

Нещодавно партія Нетаньягу перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі (Ксенету). Президент країни доручив йому сформувати уряд.

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