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Зеленський про Ізраїль і ППО: Нетаньягу обіцяв розібратися з цим питанням

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 21:19
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив президента України, що "розбереться" та "подумає", як допомогти Україні отримати ізраїльські ППО.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Зеленського запитали, чи є зрушення у відносинах між Україною та Ізраїлем. 

Пряма мова: "Зрушення в тому, що у нас повернувся контакт із Нетаньягу. У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1.

Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, чи подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю".

Деталі: Зеленський зазначив, що ізраїльську сторону поінформували про те, що потрібно Україні і в чому потрібна допомога.

За словами президента, Україну не цікавлять "особливі відносини" Ізраїлю та РФ, і Україна не просить зброї, якою можна атакувати ворогів: "Нас цікавлять лише системи захисту".

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно партія Нетаньягу перемогла на парламентських виборах в Ізраїлі (Ксенету). Президент країни доручив йому сформувати уряд. 

Нагадаємо: 

  • На тлі активного використання Росією іранських дронів Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО. За даними ЗМІ, в ноті Україна попрохала про допомогу такими системами, як Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.
  • Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц говорив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Теми: ЗеленськийІзраїльППОвійна
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