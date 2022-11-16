Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом

Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил президента Украины, что "разберется" и "подумает", как помочь Украине получить израильские ПВО.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Зеленского спросили, есть ли сдвиги в отношениях между Украиной и Израилем.

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Прямая речь: "Сдвиги в том, что у нас вернулся контакт с Нетаньяху. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1.

Он заверил меня, что разберется как можно быстрее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом".

Детали: Зеленский отметил, что израильскую сторону проинформировали о том, что нужно Украине и в чем нужна помощь.

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По словам президента, Украину не интересуют "особые отношения" Израиля и РФ, и Украина не просит оружия, которым можно атаковать врагов: "Нас интересуют только системы защиты".

Недавно партия Нетаньяху победила на парламентских выборах в Израиле (Ксенет). Президент страны поручил ему сформировать правительство.

Напомним: