Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом
Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил президента Украины, что "разберется" и "подумает", как помочь Украине получить израильские ПВО.
Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона
Зеленского спросили, есть ли сдвиги в отношениях между Украиной и Израилем.
Прямая речь: "Сдвиги в том, что у нас вернулся контакт с Нетаньяху. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1.
Он заверил меня, что разберется как можно быстрее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом".
Детали: Зеленский отметил, что израильскую сторону проинформировали о том, что нужно Украине и в чем нужна помощь.
По словам президента, Украину не интересуют "особые отношения" Израиля и РФ, и Украина не просит оружия, которым можно атаковать врагов: "Нас интересуют только системы защиты".
Недавно партия Нетаньяху победила на парламентских выборах в Израиле (Ксенет). Президент страны поручил ему сформировать правительство.
Напомним:
- На фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.
- В то же время министр обороны Израиля Бенни Ганц говорил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.