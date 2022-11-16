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Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 21:04
Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням Страни

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо блокування проросійського ресурсу "strana ua" і доручив секретарю РНБО Олексію Данілову розібратися з цим питанням.

Джерело: відповідь Зеленського на петицію, "Детектор Медіа"

Деталі: Президент відзначив, що щодо згаданих у петиції ресурсів застосовані санкції РНБО. Крім того, секретар РНБО забезпечує організацію роботи і виконання рішень РНБО.

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Тому петицію надіслали секретарю РНБО Олександру Данілову з проханням "розглянути" і "вжити необхідних заходів реагування".

Крім того, начальник Управління зв'язків з громадськістю полковник Богдан Сеник розповів, що "Страна.ua" не отримувала акредитації Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Пряма мова Сеника: "Із лютого це видання не отримувало жодної акредитації від ЗСУ. Як представники цього видання дісталися в Херсон, якщо цей факт мав місце, про що мені невідомо, —  повинні встановити спеціальні служби".

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В Нацполіції припустили, що працівники "Страни" могли в’їхати в Херсон як пересічні громадяни, а не як журналісти.

Петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua" ініціював 28 вересня 2022 року громадянин Р.О.Балан.

Повідомляється, що щодо згаданих у петиції суб’єктів вже двічі застосовувались персональні економічні та інші санкції.

Зокрема, застосовано чисельні санкції строком на три роки до фізичних осіб: Гужви Ігоря Анатолійовича, Солнцевої Ганни Володимирівни, Лукашиної Любові Юріївни та юридичних осіб: товариств з обмеженою відповідальністю "Ласмак", "Маджері", "Смарт медіамережа".

Також рішенням РНБО від 30 грудня 2021 року було прийняте рішення про блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, веб-ресурсу/сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках/у каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua.

Теми: ЗеленськийпропагандаколабораціяЗМІ
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