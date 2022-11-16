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Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"

Алена МазуренкоСреда, 16 ноября 2022, 22:04

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о блокировании пророссийского ресурса "strana ua" и поручил секретарю СНБО Алексею Данилову разобраться с этим вопросом.

Источник: ответ Зеленского на петицию, "Детектор Медиа"

Детали: Президент отметил, что в отношении упомянутых в петиции ресурсов применены санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО обеспечивает организацию работы и выполнения решений СНБО.

Поэтому петицию направили секретарю СНБО Александру Данилову с просьбой "рассмотреть" и "принять необходимые меры реагирования".

Кроме того, начальник Управления связей с общественностью полковник Богдан Сеник рассказал, что "Страна.ua" не получала аккредитации Управления связей с общественностью ВСУ.

Прямая речь Сеника: "С февраля это издание не получало никакой аккредитации от ВСУ. Как представители этого издания добрались в Херсон, если этот факт имел место, о чем мне неизвестно, - должны установить специальные службы".

В Нацполиции предположили, что работники "Страны" могли въехать в Херсон как рядовые граждане, а не как журналисты.

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Петицию "Обеспечить надлежащее блокирование и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana ua" инициировал 28 сентября 2022 года гражданин Р.О.Балан.

Сообщается, что в отношении упомянутых в петиции субъектов уже дважды применялись персональные экономические и другие санкции.

В частности, применены многочисленные санкции сроком на три года к физическим лицам: Гужвы Игоря Анатольевича, Солнцевой Анны Владимировны, Лукашиной Любови Юрьевны и юридических лиц: обществ с ограниченной ответственностью "Ласмак", "Маджери", "Смарт медиасеть".

Также решением СНБО от 30 декабря 2021 года было принято решение о блокировании интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов/сервисов, которые обеспечивают доступ к порталу Страна.ua, веб-ресурсу/сервису, аналогичному (идентичному) по содержанию, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk.com/stranaua, ok.ru/stranaua.

Темы: ЗеленскийпропагандаколлаборационизмСМИ
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