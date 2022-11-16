Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія програла в Україні у стратегічному, оперативному й тактичному плані – генерал США

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 21:35

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Міллі заявив за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу.

"Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані й, повторюю, вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося", – сказав він.

Реклама:

"Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі", – підсумував Міллі, навівши як приклад неспроможність Росії "захопити всю Україну" на початку війни, а також зосередження на захопленні Донбасу та Запорізької й Херсонської областей.

"По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки", – додав американський генерал.

Міллі водночас оцінив як "невисоку" ймовірність військової перемоги України.

ВІДЕО ДНЯ

"Ймовірність військової перемоги України – вигнання росіян з усієї України, включно з… Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, не є високою з військової точки зору", – цитує його AFP.

Раніше Міллі заявив, що російські військові зазнали понад 100 тисяч втрат убитими та пораненими військовими в Україні, і українські сили, ймовірно, зазнали такого ж рівня втрат у війні, що триває дев'ятий місяць.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів виступив за якнайшвидший початок переговорів Росії з Україною, обґрунтувавши це тим, що рання відмова від переговорів під час Першої світової війни посилила людські страждання і призвела до мільйонів жертв.

Теми: війнаСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: