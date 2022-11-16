Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія програла в Україні у стратегічному, оперативному й тактичному плані – генерал США

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 22:35

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Міллі заявив за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу.

"Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані й, повторюю, вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося", – сказав він.

"Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі", – підсумував Міллі, навівши як приклад неспроможність Росії "захопити всю Україну" на початку війни, а також зосередження на захопленні Донбасу та Запорізької й Херсонської областей.

"По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки", – додав американський генерал.

Міллі водночас оцінив як "невисоку" ймовірність військової перемоги України.

"Ймовірність військової перемоги України – вигнання росіян з усієї України, включно з… Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, не є високою з військової точки зору", – цитує його AFP.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Міллі заявив, що російські військові зазнали понад 100 тисяч втрат убитими та пораненими військовими в Україні, і українські сили, ймовірно, зазнали такого ж рівня втрат у війні, що триває дев'ятий місяць.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів виступив за якнайшвидший початок переговорів Росії з Україною, обґрунтувавши це тим, що рання відмова від переговорів під час Першої світової війни посилила людські страждання і призвела до мільйонів жертв.

Теми: війнаСШАРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

фотоПравоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини

Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17

Усі новини...
війна
Зеленський пояснив, чому не евакуював Київ після перших ударів по енергосистемі
Зеленський про Ізраїль і ППО: Нетаньягу обіцяв розібратися з цим питанням
Кадиров ще з вересня перебуває в розшуку СБУ
Останні новини
20:40
"Перегони донейтів": студенти 15 вишів Києва збирають на ЗСУ
20:30
У НСЗУ пояснили, як безоплатно отримати послуги з гемодіалізу
20:14
Жорстокість катувань на Херсонщині вразила омбудсмена: людей били струмом
20:02
Держкіно звільнило Каждан і призначило в Довженко-Центр нового тимчасового директора
19:48
"Політичне замовлення": Росія очікувано відкинула вирок суду у справі МН17
19:38
МЗС порівняв Росію з ІДІЛ після зізнань Пєскова про обстріли заради переговорів
19:20
Головний слідчий у справі МН17: У 2023 році можуть з'явитися нові підозрювані
19:19
Через "Дію" українці придбали облігацій на 142 мільйони
19:14
Сили оборони у четвер збили 4 ворожі ракети і 5 "Шахедів" – зведення Генштабу
18:55
Росіяни перед відступом замінували СЕС на Херсонщині
Усі новини...