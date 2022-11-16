Росія програла в Україні у стратегічному, оперативному й тактичному плані – генерал США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Міллі заявив за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу.

"Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані й, повторюю, вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося", – сказав він.

"Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі", – підсумував Міллі, навівши як приклад неспроможність Росії "захопити всю Україну" на початку війни, а також зосередження на захопленні Донбасу та Запорізької й Херсонської областей.

"По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки", – додав американський генерал.

Міллі водночас оцінив як "невисоку" ймовірність військової перемоги України.

"Ймовірність військової перемоги України – вигнання росіян з усієї України, включно з… Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, не є високою з військової точки зору", – цитує його AFP.

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Раніше Міллі заявив, що російські військові зазнали понад 100 тисяч втрат убитими та пораненими військовими в Україні, і українські сили, ймовірно, зазнали такого ж рівня втрат у війні, що триває дев'ятий місяць.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів виступив за якнайшвидший початок переговорів Росії з Україною, обґрунтувавши це тим, що рання відмова від переговорів під час Першої світової війни посилила людські страждання і призвела до мільйонів жертв.