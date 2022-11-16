Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане - генерал США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.

"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", - сказал он.

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"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконного вторжения потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример неспособность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.

"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успеха за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.

Милли в то же время оценил как "невысокую" вероятность военной победы Украины.

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"Вероятность военной победы Украины - изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения", - цитирует его AFP.

Ранее Милли заявил, что российские военные понесли более 100 тысяч потерь убитыми и ранеными военными в Украине, и украинские силы, вероятно, понесли такой же уровень потерь в войне, которая длится девятый месяц.

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил за скорейшее начало переговоров России с Украиной, обосновав это тем, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усилил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.