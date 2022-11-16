Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане - генерал США

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 21:35

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.

"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", - сказал он.

Реклама:

"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконного вторжения потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример неспособность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса и Запорожской и Херсонской областей.

"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успеха за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.

Милли в то же время оценил как "невысокую" вероятность военной победы Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Вероятность военной победы Украины - изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения", - цитирует его AFP.

Ранее Милли заявил, что российские военные понесли более 100 тысяч потерь убитыми и ранеными военными в Украине, и украинские силы, вероятно, понесли такой же уровень потерь в войне, которая длится девятый месяц.

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил за скорейшее начало переговоров России с Украиной, обосновав это тем, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усилил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

Темы: войнаСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: