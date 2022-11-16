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Польща не буде задіювати статтю 4 Договору про НАТО через падіння ракети – прем’єр

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 21:48

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде задіювати статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з падінням ракети в селищі Пшеводув неподалік кордону з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Моравецький сказав в інтерв’ю телеканалу TVP у середу.

"Ми проводимо консультації постійно, але в межах оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватися в надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол (при НАТО) міг би її застосувати", – нагадав він.

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"Однак розвиток подій призвів до того, що ми змогли дійти висновку, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не задіяли статтю 4. Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", – пояснив прем’єр Польщі.

Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Моравецький додав в інтерв'ю TVP, що союзники Варшави запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони й відстеженні повітряних загроз. Водночас він визнав, що гарантій неповторення ситуації у Пшеводуві немає, "поки не закінчиться війна по той бік нашого кордону".

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Глава польського уряду наголосив, що головна зброя Кремля – це паніка, страх і створення хаосу, і для Польщі важливо не піддаватися їм. "Нас не залякати. Ми послідовно проводимо нашу політику. Ми зміцнюємо нашу оборонну міць і продовжимо це робити в найближчі роки", – підсумував він.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

МЗС Росії у середу ввечері опублікувало заяву, у якій відхрестилося від причетності російських військ до інциденту з вибухами у Польщі. 

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: ПольщаНАТОРосіявійна
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