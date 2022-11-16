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Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО из-за падения ракеты - премьер

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 22:48

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракеты в поселке Пшеводув недалеко от границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Моравецкий сказал в интервью телеканалу TVP в среду.

"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол (при НАТО) мог бы ее применить", - напомнил он.

"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к выводу, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", - пояснил премьер Польши.

Ранее Польша объявила, что изучает основания задействовать статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

Моравецкий добавил в интервью TVP, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время он признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".

Глава польского правительства подчеркнул, что главное оружие Кремля - это паника, страх и создание хаоса, и для Польши важно не поддаваться им. "Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику. Мы укрепляем нашу оборонную мощь и продолжим это делать в ближайшие годы", - подытожил он.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

МИД России в среду вечером опубликовало заявление, в котором открестилось от причастности российских войск к инциденту со взрывами в Польше. 

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Темы: ПольшаНАТОРосcиявойна
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