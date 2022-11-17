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"Вільний світ з нами, поки ми не переможемо" – Резніков про сьомий "Рамштайн"

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 00:44
Вільний світ з нами, поки ми не переможемо – Резніков про сьомий Рамштайн
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков "у кількох словах" підбив підсумки сьомого засідання Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн".

Джерело: Резніков у Тwitter

Пряма мова: "Вільний світ з нами, поки ми не переможемо.

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Деталі: Міністр подякував партнерам "за підтримку та нові ініціативи".

Крім того, висловив сподівання "чудових результатів до наступної зустрічі в Німеччині".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн", у середу.

Теми: РезніковРамштайнУкраїнавійна
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