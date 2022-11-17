"Вільний світ з нами, поки ми не переможемо" – Резніков про сьомий "Рамштайн"
Четвер, 17 листопада 2022, 01:44
Міністр оборони Олексій Резніков "у кількох словах" підбив підсумки сьомого засідання Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн".
Джерело: Резніков у Тwitter
Пряма мова: "Вільний світ з нами, поки ми не переможемо.
Українська сила зараз: збільшений економічний потенціал, краща підготовка армії України, сучасна логістика".
Деталі: Міністр подякував партнерам "за підтримку та нові ініціативи".
Крім того, висловив сподівання "чудових результатів до наступної зустрічі в Німеччині".
Нагадаємо: Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн", у середу.
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