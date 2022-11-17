"Свободный мир с нами, пока мы не победим" – Резников о седьмом "Рамштайне"
Четверг, 17 ноября 2022, 01:44
Министр обороны Алексей Резников "в нескольких словах" подвел итоги седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн".
Источник: Резников в Тwitter
Прямая речь: "Свободный мир с нами, пока мы не победим.
Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика".
Детали: Министр поблагодарил партнеров "за поддержку и новые инициативы".
Кроме того, выразил надежду "замечательных результатов к следующей встрече в Германии".
Напомним: Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду.
ВИДЕО ДНЯ