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"Свободный мир с нами, пока мы не победим" – Резников о седьмом "Рамштайне"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 01:44
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников "в нескольких словах" подвел итоги седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн".

Источник: Резников в Тwitter

Прямая речь: "Свободный мир с нами, пока мы не победим.

Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика".

Детали: Министр поблагодарил партнеров "за поддержку и новые инициативы".

Кроме того, выразил надежду "замечательных результатов к следующей встрече в Германии".

Напомним: Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду.

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Темы: РезниковРамштайнУкраинавойна
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