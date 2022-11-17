ЗСУ на півдні зі стрілецької зброї знищили два ударні дрони ворога – командування

У Бериславському районі українські військові зі стрілецької зброї знищили два ударні дрони ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

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Водночас, застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". 2 саме таких було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї".

Деталі: Командування повідомляє, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні відпрацьовано 45 вогневих завдань.

Щодо втрат ворога відомо про 5 поранених і про 3 знищених одиниці автобронетехніки.

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Остаточні результати дорозвідуються.