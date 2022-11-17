ВСУ на юге из стрелкового оружия уничтожили два ударных дрона врага – командование
Четверг, 17 ноября 2022, 02:24
В Бериславском районе украинские военные из стрелкового оружия уничтожили два ударных дрона врага.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.
В то же время, применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". 2 именно таких были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия".
Детали: Командование сообщает, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге отработано 45 огневых задач.
О потерях врага известно: 5 раненых и 3 уничтоженных единицах автобронетехники.
Окончательные результаты доразведываются.
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