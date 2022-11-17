Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 02:18
МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС
фото: Getty Images

Дві українських атомних електростанції – Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС) – постраждали від масованого обстрілу росіян 15 листопада.

Джерело: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі

Пряма мова: "Це був дуже тривожний розвиток подій.

Реклама:

Це свідчить про потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція… ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії".

Деталі: МАГАТЕ на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через військові дії (масований ворожий обстріл – ред.) втратила повний доступ до електромережі.

Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів.

ВІДЕО ДНЯ

У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам.

Електропостачання станції було відновлене більш ніж через 9 годин.

РАЕС через обстріли втратила зв'язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ.

Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений.

Відновити постачання електроенергії РАЕС в українську мережу вдалося о 04:00 16 листопада.

Теми: МАГАТЕАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
МАГАТЕ
МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: