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МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 03:18
фото: Getty Images

Дві українських атомних електростанції – Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС) – постраждали від масованого обстрілу росіян 15 листопада.

Джерело: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі

Пряма мова: "Це був дуже тривожний розвиток подій.

Це свідчить про потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція… ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії".

Деталі: МАГАТЕ на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через військові дії (масований ворожий обстріл – ред.) втратила повний доступ до електромережі.

Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів.

У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам.

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Електропостачання станції було відновлене більш ніж через 9 годин.

РАЕС через обстріли втратила зв'язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ.

Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений.

Відновити постачання електроенергії РАЕС в українську мережу вдалося о 04:00 16 листопада.

Теми: МАГАТЕАЕС
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