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МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 02:18
МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС
фото: Getty Images

Две украинских атомных электростанции – Хмельницкая (ХАЭС) и Ровенская (РАЭС) – пострадали от массированного обстрела россиян 15 ноября.

Источник: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси

Прямая речь: "Это было очень тревожное развитие событий.

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Это свидетельствует о потенциальных рисках для ядерной безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская атомная электростанция... ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварии".

Детали: МАГАТЭ на основе полученной от украинской власти информации сообщила, что ХАЭС из-за военных действий (массированный вражеский обстрел – ред.) потеряла полный доступ к электросети.

Это заставило электростанцию временно перейти на резервное питание от дизель-генераторов.

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В этот период два реактора станции были остановлены, прекратив поставки электроэнергии домохозяйствам, заводам и другим объектам.

Электроснабжение станции было восстановлено более чем через 9 часов.

РАЭС из-за обстрелов потеряла связь с одной из линий электропередач напряжением 750 кВ.

Вследствие этого станция снизила мощность, а один из ее четырех энергоблоков был автоматически отключен.

Восстановить поставки электроэнергии РАЭС в украинскую сеть удалось в 04:00 16 ноября.

Темы: МАГАТЭАЭС
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