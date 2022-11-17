Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував російські ролики про вивезення і примусове всиновлення українських дітей.

Джерело: ISW

Деталі: Росіяни почали неприховано рекламують примусове усиновлення українських дітей.

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За даними інституту, про це свідчить відзняті ролики за участю кількох українських дітей з Донбасу, які були усиновлені в російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські чиновники вивезли понад 150 000 дітей з Донбасу лише у 2022 році.

ISW нагадує, що "програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки".

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Інститут відстежує і те, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провійськовому ультранаціоналістичному співтоваристві РФ, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.

Так званий "кухар Путіна", швидше за все, думає про створення "консервативного руху", який може стати політичною партією.

Основні висновки аналітиків ISW: