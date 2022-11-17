Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував російські ролики про вивезення і примусове всиновлення українських дітей.
Джерело: ISW
Деталі: Росіяни почали неприховано рекламують примусове усиновлення українських дітей.
За даними інституту, про це свідчить відзняті ролики за участю кількох українських дітей з Донбасу, які були усиновлені в російські сім'ї.
У роликах також стверджується, що російські чиновники вивезли понад 150 000 дітей з Донбасу лише у 2022 році.
ISW нагадує, що "програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки".
Інститут відстежує і те, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провійськовому ультранаціоналістичному співтоваристві РФ, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.
Так званий "кухар Путіна", швидше за все, думає про створення "консервативного руху", який може стати політичною партією.
Основні висновки аналітиків ISW:
- Російські джерела та маріонеткові офіційні особи посилено рекламують примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.
- Українські джерела продовжували з'ясовувати збитки, завдані масованим ракетним ударом Росії 15 листопада по Україні.
- Російський інформаційний простір значною мірою наслідував офіційну позицію Кремля, який представив ракетний удар по польській території як провокацію Заходу.
- Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура у провійськовій ультранаціоналістичній спільноті, яка, ймовірно, переслідує амбітні політичні цілі.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на Сватівському та Кремінському напрямках.
- Війська РФ продовжували наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
- Українські війська продовжували наносити удари по російських військах та логістичних вузлах на півдні України.
- Численні повідомлення вказують на те, що морально-психологічний стан російських військ у Луганській та Донецькій областях є надзвичайно низьким.
- Російські посадові особи продовжували докладати зусиль для заміни маріонеткових чиновників на окупованих територіях на російських чиновників, примусового переселення мешканців та інтеграції окупованих територій з Росією.