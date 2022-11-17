Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW
Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские ролики о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей.
Источник: ISW
Детали: Россияне начали неприкрыто рекламируют принудительное усыновление украинских детей.
По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, которые были усыновлены в российские семьи.
В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.
ISW напоминает, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и является более широкими усилиями по этнической чистке".
Институт отслеживает и то, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе РФ, вероятно, преследуя амбициозные политические цели.
Так называемый "повар Путина", скорее всего, думает о создании "консервативного движения", которое может стать политической партией.
Основные выводы аналитиков ISW:
- Российские источники и марионеточные официальные лица усиленно рекламируют принудительное усыновление украинских детей в российские семьи.
- Украинские источники продолжали выяснять ущерб, нанесенный массированным ракетным ударом России 15 ноября по Украине.
- Российское информационное пространство в значительной степени подражало официальной позиции Кремля, который представил ракетный удар по польской территории как провокацию Запада.
- Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, которое, вероятно, преследует амбициозные политические цели.
- Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Сватовском и Кременском направлениях.
- Войска РФ продолжали наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским войскам и логистическим узлам на юге Украины.
- Многочисленные сообщения указывают на то, что морально-психологическое состояние российских войск в Луганской и Донецкой областях является чрезвычайно низким.
- Российские должностные лица продолжали прилагать усилия для замены марионеточных чиновников на оккупированных территориях на российских чиновников, принудительного переселения жителей и интеграции оккупированных территорий с Россией.