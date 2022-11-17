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Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 05:57
Иллюстративное фото getty images

Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские ролики о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей.

Источник: ISW

Детали: Россияне начали неприкрыто рекламируют принудительное усыновление украинских детей.

По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, которые были усыновлены в российские семьи.

В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.

ISW напоминает, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и является более широкими усилиями по этнической чистке".

Институт отслеживает и то, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе РФ, вероятно, преследуя амбициозные политические цели.

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Так называемый "повар Путина", скорее всего, думает о создании "консервативного движения", которое может стать политической партией.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские источники и марионеточные официальные лица усиленно рекламируют принудительное усыновление украинских детей в российские семьи.
  • Украинские источники продолжали выяснять ущерб, нанесенный массированным ракетным ударом России 15 ноября по Украине.
  • Российское информационное пространство в значительной степени подражало официальной позиции Кремля, который представил ракетный удар по польской территории как провокацию Запада.
  • Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, которое, вероятно, преследует амбициозные политические цели.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Сватовском и Кременском направлениях.
  • Войска РФ продолжали наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским войскам и логистическим узлам на юге Украины.
  • Многочисленные сообщения указывают на то, что морально-психологическое состояние российских войск в Луганской и Донецкой областях является чрезвычайно низким.
  • Российские должностные лица продолжали прилагать усилия для замены марионеточных чиновников на оккупированных территориях на российских чиновников, принудительного переселения жителей и интеграции оккупированных территорий с Россией.

Темы: Росcиявойнадети
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