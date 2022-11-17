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Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 06:18
ілюстративне фото Getty Images

З посиленням штурмової погоди корабельне угрупування у Чорному морі скоротилася до 7 кораблів, які загрожують 4 "Калібрами".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій.

Тобто в першому споряджені 4 "Калібри".

Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів".

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Теми: Чорне мореРосіявійнафлот
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