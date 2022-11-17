Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"
Четвер, 17 листопада 2022, 06:18
З посиленням штурмової погоди корабельне угрупування у Чорному морі скоротилася до 7 кораблів, які загрожують 4 "Калібрами".
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "У Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій.
Тобто в першому споряджені 4 "Калібри".
Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів".
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