Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"

З посиленням штурмової погоди корабельне угрупування у Чорному морі скоротилася до 7 кораблів, які загрожують 4 "Калібрами".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій.

Реклама:

Тобто в першому споряджені 4 "Калібри".

Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів".