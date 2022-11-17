Враг уменьшил корабельную группировку в Черном море до 7 кораблей - ОК "Юг"
Четверг, 17 ноября 2022, 06:18
С усилением штурмовой погоды корабельная группировка в Черном море сократилась до 7 кораблей, которые угрожают 4 "Калибрами".
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель.
То есть в первом снаряжении 4 "Калибра".
Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов".
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