Враг уменьшил корабельную группировку в Черном море до 7 кораблей - ОК "Юг"

С усилением штурмовой погоды корабельная группировка в Черном море сократилась до 7 кораблей, которые угрожают 4 "Калибрами".

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского недофлота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель.

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То есть в первом снаряжении 4 "Калибра".

Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов".