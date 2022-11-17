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Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 05:50
Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги
фото: Getty Images

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила деталі нового траншу військової допомоги Україні з боку Канади на суму близько $34 млн.

Джерело: пресслужба Міністерства національної оборони Канади

Деталі: Цей пакет військової допомоги "відповідає нагальним пріоритетам, визначеним Україною", він розподілиться таким чином:

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близько $5 млн виділять на продовження надання критично важливих супутникових знімків Збройним силам України;

понад 18 мільйонів доларів США – на додаткові камери з високою роздільною здатністю для дронів;

до 10 млн. доларів США скерують на додаткове зимове спорядження ЗСУ, включно з портативними обігрівачами, тепловими ковдрами та спальними мішками від канадських компаній.

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Ця допомога доповнює додаткову військову допомогу Україні у розмірі 500 млн. доларів США, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у понеділок, 14 листопада.

Теми: КанадаУкраїнавійна
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