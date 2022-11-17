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Канада предоставляет Украине еще около $34 млн военной помощи

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 06:50
фото: Getty Images

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила детали нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.

Источник: пресс-служба Министерства национальной обороны Канады

Детали: Этот пакет военной помощи "соответствует неотложным приоритетам, определенным Украиной", он распределится следующим образом:

около $5 млн выделят на продолжение предоставления критически важных спутниковых снимков Вооруженным силам Украины;

более 18 миллионов долларов США - на дополнительные камеры с высоким разрешением для дронов;

до 10 млн. долларов США направят на дополнительное зимнее снаряжение ВСУ, включая портативные обогреватели, тепловые одеяла и спальные мешки от канадских компаний.

Эта помощь дополняет дополнительную военную помощь Украине в размере 500 млн. долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в понедельник, 14 ноября.

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Темы: КанадаУкраинавойна
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