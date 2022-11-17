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У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 07:27
ЗБИТИЙ ЛІТАК MH17, ФОТО GETTY IMAGES

У Нідерландах 17 листопада оголосять вирок щодо загибелі рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", який у липні 2014 року збила у небі над Донбасом російська ракета.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Засідання має початися о 14:00. Рішення оголосять щодо усіх звинувачуваних у справі - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За словами одного з адвокатів родичів загиблих пасажирів, жоден з них не з'явиться у суді. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

Нагадаємо, суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. 

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу.

Детальніше про вирок у справі дивіться у відеоблозі "Європейської правди".

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Теми: НідерландиMH17
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