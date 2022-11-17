Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах готовятся огласить приговор по делу MH17

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 07:27
ФОТО GETTY IMAGES

В Нидерландах 17 ноября объявят приговор по гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который в июле 2014 года сбила в небе над Донбассом российская ракета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание должно начаться в 14:00. Решение объявят в отношении всех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. По словам одного из адвокатов родственников погибших пассажиров, ни один из них не появится в суде. Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Напомним, суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT годами собирала факты для прояснения всех обстоятельств. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. 

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса.

Подробнее о приговоре по делу смотрите в видеоблоге "Европейской правды".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НидерландыMH17
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

Все новости...
Нидерланды
Премьер Нидерландов: Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – ракетные удары РФ по Украине
Нидерланды выделяют дополнительные 110 млн евро на помощь Украине в зимний период
Норвегия и Нидерланды передают 250 млн евро в новосозданный фонд поддержки Украины
Последние новости
05:14
КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету
04:54
ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW
04:08
Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту
03:06
ВСУ уничтожили РЛС оккупантов возле Новой Каховки – ОК "Юг"
02:37
Из Twitter увольняются сотни сотрудников - СМИ
01:51
Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК "Юг"
00:57
Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней - МИД Польши
00:40
Трамписты в Палате представителей США внесли законопроект об аудите помощи Украине
00:15
Высший антикорсуд оставил экс-главу ГФС Насирова под арестом
00:01
В Испании скандал из-за нового закона о сексуальном насилии: осужденные могут досрочно выйти на свободу
Все новости...