В Нидерландах готовятся огласить приговор по делу MH17

В Нидерландах 17 ноября объявят приговор по гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который в июле 2014 года сбила в небе над Донбассом российская ракета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание должно начаться в 14:00. Решение объявят в отношении всех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. По словам одного из адвокатов родственников погибших пассажиров, ни один из них не появится в суде. Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Напомним, суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT годами собирала факты для прояснения всех обстоятельств. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса.

Подробнее о приговоре по делу смотрите в видеоблоге "Европейской правды".