Обстріли Нікополя: ворог поцілив у 20 будинків, пошкоджена лінія електропередач

У ніч на 17 листопада на Нікопольщину прилетіли понад 70 російських снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

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Люди не ушкоджені.

Найбільше постраждав Нікополь".

Деталі: У місті понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач.

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Без електрики залишилися 6 тисяч абонентів.

Крім того, через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу.

Понад 40 000 родин лишилися без води.