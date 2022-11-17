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Обстріли Нікополя: ворог поцілив у 20 будинків, пошкоджена лінія електропередач

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 07:43
наслідки обстрілів, фото: тг Резніченка

У ніч на 17 листопада на Нікопольщину прилетіли понад 70 російських снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади – Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

Люди не ушкоджені.

Найбільше постраждав Нікополь".

Деталі: У місті понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач.

 

Без електрики залишилися 6 тисяч абонентів.

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Крім того, через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу.

Понад 40 000 родин лишилися без води.

 

Теми: НікопольобстрілвійнаДніпропетровська область
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