Обстрелы Никополя: враг попал в 20 домов, повреждена линия электропередач
Четверг, 17 ноября 2022, 07:43
В ночь на 17 ноября на Никопольщину прилетели более 70 российских снарядов.
Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре громады - Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую.
Люди не повреждены.
Больше всего пострадал Никополь".
Детали: В городе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, десяток хозяйственных построек, колледж, машины, газопровод и линии электропередач.
Без электричества остались 6 тысяч абонентов.
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Кроме того, из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала.
Более 40 000 семей остались без воды.