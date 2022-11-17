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Обстрелы Никополя: враг попал в 20 домов, повреждена линия электропередач

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 07:43
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

В ночь на 17 ноября на Никопольщину прилетели более 70 российских снарядов.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре громады - Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую.

Люди не повреждены.

Больше всего пострадал Никополь".

Детали: В городе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, десяток хозяйственных построек, колледж, машины, газопровод и линии электропередач.

 

Без электричества остались 6 тысяч абонентов.

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Кроме того, из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала.

Более 40 000 семей остались без воды.

 

Темы: НикопольобстрелвойнаДнепропетровская область
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