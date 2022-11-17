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У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб

Четвер, 17 листопада 2022, 06:56
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб
фото: khersonline

У Каховському районі росіяни посилили фільтраційні заходи, а в Каховці – мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій.

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У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку".

Теми: ГенштабвійнаХерсонська область
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