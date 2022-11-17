У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб
Четвер, 17 листопада 2022, 07:56
У Каховському районі росіяни посилили фільтраційні заходи, а в Каховці – мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій.
У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку".
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