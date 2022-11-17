В Каховке оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки связи - штаб
Четверг, 17 ноября 2022, 07:56
В Каховском районе россияне усилили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Каховском районе враг усилил фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения Силами обороны его позиций.
В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи".
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