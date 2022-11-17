В Каховке оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки связи - штаб

В Каховском районе россияне усилили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Каховском районе враг усилил фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения Силами обороны его позиций.

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В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи".