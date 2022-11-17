У Києві введено екстрені відключення світла

У Києві 17 листопада запроваджено екстренні відключення електроенергії, тож кияни не зможуть орієнтуватися на попередні графіки відключень.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут".

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Деталі: Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, додали у компанії.