Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві введено екстрені відключення світла

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 08:10

У Києві 17 листопада запроваджено екстренні відключення електроенергії, тож кияни не зможуть орієнтуватися на попередні графіки відключень. 

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут".

Деталі: Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, додали у компанії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиївелектроенергіяДТЕК
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

Усі новини...
Київ
У Києві не працюють електросирени під час відключення світла. КМДА радить вмикати радіо
Столичне метро відновлює рух після масованої ракетної атаки
Глава МЗС Нідерландів з укриття у Києві: на ракетні удари РФ може бути лише одна відповідь
Останні новини
06:15
Окупанти тримають у Чорному морі підводний ракетоносій з 4 «Калібрами» - ОК "Південь"
06:15
Діти, які втратили батьків під час війни, можуть отримати грошову допомогу
05:14
КНДР запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету
04:54
ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW
04:08
Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету
03:06
ЗСУ знищили РЛС окупантів біля Нової Каховки – ОК "Південь"
02:37
З Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ
01:51
Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"
00:57
Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі
00:40
Трампісти в Палаті представників США внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні
Усі новини...