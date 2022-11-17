У Києві введено екстрені відключення світла
Четвер, 17 листопада 2022, 07:10
У Києві 17 листопада запроваджено екстренні відключення електроенергії, тож кияни не зможуть орієнтуватися на попередні графіки відключень.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут".
Реклама:
Деталі: Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, додали у компанії.