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В Киеве введены экстренные отключения света

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 08:10

В Киеве 17 ноября введены экстренные отключения электроэнергии, поэтому киевляне не смогут ориентироваться на прежние графики отключений.

Источник: ДТЭК

Дословно: "В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь".

Детали: Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.

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Темы: КиевэлектроэнергияДТЭК
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