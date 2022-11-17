В Киеве введены экстренные отключения света

В Киеве 17 ноября введены экстренные отключения электроэнергии, поэтому киевляне не смогут ориентироваться на прежние графики отключений.

Источник: ДТЭК

Дословно: "В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь".

Детали: Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, добавили в компании.