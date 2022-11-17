У Дніпрі й Києві пролунали вибухи, на Київщині працює ППО

У містах Дніпро і Київ у четвер вранці пролунали вибухи під час повітряної тривоги, у Київській області працює система протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне", "Українська правда", голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Деталі: У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти "Суспільного" о 08:30.

У місті та області триває повітряна тривога.

У Києві о 08:56 також було чути вибух. За даними УП, працюють сили ППО.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

За не підтвердженою поки інформацією, засоби протиповітряної оборони працюють ще в низці областей.