В Днепре и Киеве раздались взрывы, в Киевской области работает ПВО

В городах Днепр и Киев в четверг утром раздались взрывы во время воздушной тревоги, в Киевской области работает система противовоздушной обороны.

Источник: "Суспільне", "Украинская правда", глава Киевской ОВА Алексей Кулеба

Детали: В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільне" в 08:30. В городе и области объявлена воздушная тревога.

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В Киеве в 08:56 также был слышен взрыв. По данным УП, работают силы ПВО.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.

По не подтвержденной пока информации, средства противовоздушной обороны работают еще в ряде областей.