Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині

В Одеській області вранці 17 листопада завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.

Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях".

Деталі: Раніше видання "Думская" й "Суспільне" повідомляли про вибух в Одесі.