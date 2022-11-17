Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині
Четвер, 17 листопада 2022, 09:19
В Одеській області вранці 17 листопада завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко
Пряма мова Марченка: "Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.
Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях".
Деталі: Раніше видання "Думская" й "Суспільне" повідомляли про вибух в Одесі.
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