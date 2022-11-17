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Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині

Четвер, 17 листопада 2022, 08:19

В Одеській області вранці 17 листопада завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. 

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Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях".

Деталі: Раніше видання "Думская" й "Суспільне" повідомляли про вибух в Одесі.

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