Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области

Четверг, 17 ноября 2022, 09:19

В Одесской области утром 17 ноября нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области.

Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях".

Детали: Ранее издания "Думская" и "Суспільне" сообщали о взрыве в Одессе.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

Все новости...
Последние новости
06:55
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов - Генштаб
06:15
Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"
06:15
Дети, потерявшие родителей во время войны, могут получить денежную помощь
05:14
КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету
04:54
ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW
04:08
Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту
03:06
ВСУ уничтожили РЛС оккупантов возле Новой Каховки – ОК "Юг"
02:37
Из Twitter увольняются сотни сотрудников - СМИ
01:51
Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК "Юг"
00:57
Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней - МИД Польши
Все новости...