Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области
Четверг, 17 ноября 2022, 09:19
В Одесской области утром 17 ноября нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры.
Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко
Прямая речь Марченко: "Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области.
Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях".
Детали: Ранее издания "Думская" и "Суспільне" сообщали о взрыве в Одессе.
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