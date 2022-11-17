Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Снайпер ССО за п'ять хвилин уразив п'ятьох російських військових

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 09:27
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли, як їхній боєць за п'ять хвилин знищив трьох і поранив ще двох російських загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "5 хвилин – 5 влучань. З таким результатом відпрацював по російських окупантах один зі снайперів ССО України.

Це сталося на донецькому напрямку. Як результат – троє знищених і двоє поранених росіян. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів".

Деталі: Як випливає з повідомлення, йдеться про бійця 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

Фрагмент роботи воїна ССО був зафіксований на камеру.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ССОвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

Усі новини...
ССО
ССО знищили російський патруль поблизу Кремінної
Зеленський: У Херсоні поки тільки ССО, інші – на підступах до міста
З кавуном і серед сотень українців: Боєць ССО поділився щемливим відео із центру Херсона
Останні новини
07:30
Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб
06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 9 населених пунктів - Генштаб
06:15
Окупанти тримають у Чорному морі підводний ракетоносій з 4 «Калібрами» - ОК "Південь"
06:15
Діти, які втратили батьків під час війни, можуть отримати грошову допомогу
05:14
КНДР запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету
04:54
ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW
04:08
Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету
03:06
ЗСУ знищили РЛС окупантів біля Нової Каховки – ОК "Південь"
02:37
З Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ
01:51
Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"
Усі новини...