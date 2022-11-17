Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Снайпер ССО за п'ять хвилин уразив п'ятьох російських військових

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 08:27
Снайпер ССО за п'ять хвилин уразив п'ятьох російських військових
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли, як їхній боєць за п'ять хвилин знищив трьох і поранив ще двох російських загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "5 хвилин – 5 влучань. З таким результатом відпрацював по російських окупантах один зі снайперів ССО України.

Реклама:

Це сталося на донецькому напрямку. Як результат – троє знищених і двоє поранених росіян. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів".

Деталі: Як випливає з повідомлення, йдеться про бійця 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

ВІДЕО ДНЯ

Фрагмент роботи воїна ССО був зафіксований на камеру.

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ССО
"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: