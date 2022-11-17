Снайпер ССО за п'ять хвилин уразив п'ятьох російських військових

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли, як їхній боєць за п'ять хвилин знищив трьох і поранив ще двох російських загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "5 хвилин – 5 влучань. З таким результатом відпрацював по російських окупантах один зі снайперів ССО України.

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Це сталося на донецькому напрямку. Як результат – троє знищених і двоє поранених росіян. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів".

Деталі: Як випливає з повідомлення, йдеться про бійця 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго.

ВІДЕО ДНЯ

Фрагмент роботи воїна ССО був зафіксований на камеру.