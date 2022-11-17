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Снайпер ССО за пять минут поразил пятерых российских военных

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 09:27
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций ВСУ рассказали, как их боец за пять минут уничтожил трех и ранил еще двух российских захватчиков.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "5 минут - 5 попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины.

Это произошло на донецком направлении. Как результат - трое уничтоженных и двое раненых россиян. Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов".

Детали: Как следует из сообщения, речь идет о бойце 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго.

Фрагмент работы воина ССО был зафиксирован на камеру.

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Темы: ССОвойна
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