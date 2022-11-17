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Втрати Росії перевалили за 83 тисячі вояк

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 08:32
Втрати Росії перевалили за 83 тисячі вояк
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 878 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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