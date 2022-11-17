Втрати Росії перевалили за 83 тисячі вояк

Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 878 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,

артилерійських систем – 1 860 (+0) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,

спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.