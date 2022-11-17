Втрати Росії перевалили за 83 тисячі вояк
Четвер, 17 листопада 2022, 08:32
Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 878 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
- спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані уточнюються.