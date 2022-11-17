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Россия в войне уже потеряла более 83 тысяч вояк

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 09:32
ВСУ уничтожают врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 83 110 военных, 2 878 танков и 5 804 боевых бронированных машины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 83 110 (+400) человек ликвидировано,
  • танков – 2 878 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 804 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1 860 (+0) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 531 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 474 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 362 (+2) ед,
  • специальной техники – 160 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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