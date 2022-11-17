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Обстріл Запорізької області: у Вільнянську – четверо загиблих

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 08:56
Обстріл Запорізької області: у Вільнянську – четверо загиблих
Вільнянськ, завали, фото з Телеграм Кирила Тимошенка

Місто Вільнянськ у Запорізькій області в ніч на 17 листопада зазнало ракетного удару, загинули щонайменше четверо людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Старуха: "Вночі росіяни вкотре нанесли ракетний удар по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули".

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Деталі: У свою чергу, представник ОП повідомив, що у Вільнянську зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих.

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Теми: Запорізька областьвійнаобстріл
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