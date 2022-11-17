Обстрел Запорожской области: в Вольнянске – четверо погибших

Город Вольнянск в Запорожской области в ночь на 17 ноября подвергся ракетному удару, погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Старуха: "Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли".

Детали: В свою очередь, представитель ОП сообщил, что в Вольнянске зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Спасатели ведут спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов. Подтверждены 4 погибших.