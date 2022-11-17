Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Запорожской области: в Вольнянске – четверо погибших

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 09:56
Вольнянск, завалы, фото из Телеграмм Кирилла Тимошенко

Город Вольнянск в Запорожской области в ночь на 17 ноября подвергся ракетному удару, погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Старуха: "Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли".

Детали: В свою очередь, представитель ОП сообщил, что в Вольнянске зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Спасатели ведут спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов. Подтверждены 4 погибших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойнаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

Все новости...
Запорожская область
На оккупированной части Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские – ЦНС
Оккупанты бояться, что ВСУ дойдут до Бердянска и Крым станет уязвим
Обесточена почти вся оккупированная часть Запорожской области – мэр Мелитополя
Последние новости
08:03
США наложили санкции на десяток компаний, которые помогали Ирану обходить ограничения
07:59
На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА
07:30
Вагнеровцы начали вербовать на войну рабочих заводов - Генштаб
06:55
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов - Генштаб
06:15
Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"
06:15
Дети, потерявшие родителей во время войны, могут получить денежную помощь
05:14
КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету
04:54
ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW
04:08
Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту
03:06
ВСУ уничтожили РЛС оккупантов возле Новой Каховки – ОК "Юг"
Все новости...