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На напрямках Сватове-Кремінна та Білогорівка тривають запеклі бої – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 09:09
На напрямках Сватове-Кремінна та Білогорівка тривають запеклі бої – Гайдай
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

У Луганській області тривають запеклі бої на двох напрямках: Сватове – Кремінна та Білогорівка.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram та в ефірі національного марафону

Пряма мова Гайдая: "Тривають запеклі бої на двох напрямках – Сватове – Кремінна та Білогорівка. На напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ вдається потрохи відтісняти ворога подалі. І вже у всіх великих містах місцеві жителі кажуть, що вони вже чують, що поблизу тривають бої.

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На напрямку Білогорівки росіяни постійно атакують, намагаються знову захопити територію селища, яке повністю зруйноване".

Деталі: За словами голови ОВА, у великих окупованих містах – таких як Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ – ситуація критична. Містяни замерзають і змушені опалювати квартири у багатоповерхівках дровами.

Гайдай також розповів, що іноді складається дивна ситуація, бо з одного боку окупанти відбирають квартири, щоб заселяти "своїх", але при цьому ремонтувати чи відновлювати нічого не хочуть, натомість говорять людям, що скоро Україна повернеться і все відбудує.

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За словами голови ОВА, окупанти зневірилися у своєму "Росія-назавжди" і вже самі чекають на ЗСУ.

Гайдай запевнив, що Луганська ОВА готова до відновлення життєдіяльності в області, як тільки її деокупують військові.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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